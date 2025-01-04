Шейх Халид аль-Мулла: Сулеймани и Насралла являются нашими шахидами.

В своем обращении он отметил, что «каждый, кто хочет или не хочет, Сулеймани, Абу Махди и Хасан Насралла являются нашими шахидами».

В ходе речи Шейх аль-Мулла вспомнил слова Абу Махди аль-Мухандиса, который всегда подчеркивал: «Если я умру или стану шахидом, скажите, что ушел служитель». Это утверждение отражает его самопожертвование и преданность делу.

Шейх подчеркнул, что «Хашд аш-Шааби» (Народные силы мобилизации) не будет распущен, поскольку его существование основывается на вере, убеждениях, религии, морали и чести. «Мы не откажемся от этих ценностей», — заявил он, подтверждая важность этой организации для национальной безопасности и стабильности Ирака.