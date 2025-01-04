4 янв. 2025 г., 16:55
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85710179
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ВС Ирана в ближайшие дни проведут комбинированные и совместные учения

4 янв. 2025 г., 16:55
Новости ID: 85710179
ВС Ирана в ближайшие дни проведут комбинированные и совместные учения

Тегеран, 4 января. ИРНА — Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о проведении комбинированных и совместных учений Вооруженных сил, которые начнутся в ближайшие дни на территории Ирана и в водах Персидского залива.

Учения включают в себя деятельность информационных, оборонительных и атакующих подразделений КСИР и силы Басидж. Основной целью данных учений является повышение координации и взаимодействия в области оборонительных и наступательных операций.

Согласно годовому плану Вооруженных сил, текущие учения будут проведены в комбинированном и совместном формате, соответствующем новым вызовам безопасности. Одной из ключевых задач является практическое применение современных военных технологий для противодействия потенциальным угрозам.

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