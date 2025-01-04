ВС Ирана в ближайшие дни проведут комбинированные и совместные учения

Учения включают в себя деятельность информационных, оборонительных и атакующих подразделений КСИР и силы Басидж. Основной целью данных учений является повышение координации и взаимодействия в области оборонительных и наступательных операций.

Согласно годовому плану Вооруженных сил, текущие учения будут проведены в комбинированном и совместном формате, соответствующем новым вызовам безопасности. Одной из ключевых задач является практическое применение современных военных технологий для противодействия потенциальным угрозам.