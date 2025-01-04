4 янв. 2025 г., 16:15
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В Иране начались учения "Великий пророк 19"

4 янв. 2025 г., 16:15
??????? ID: 85710141
В Иране начались учения "Великий пророк 19"

Тегеран, 4 января. ИРНА — В Иране стартовали военные учения "Великий пророк 19" (Укрепление безопасности Пророка 19), в которых участвуют сухопутные войска корпуса стражей исламской революции (КСИР). Учения начались с переброски специального десанта "Мирза Кучак Хан» из аэропорта Решт в аэропорт Керманшах.

В рамках этих учений, которые будут проводиться в западной части страны, будут разыграны сценарии операций быстрого реагирования. Ключевым элементом этих сценариев является быстрая переброска войск и оборудования в зону учений.

Первая фаза учений была реализована  дексантом «Мирза Кучак Хан», который принимает участие в маневрах с акцентом на новые технологии и взаимодействие с местными силами Басидж.

Командующий региональным командованием "Наджеф ашраф" генерал Азими, сообщил, что первая фаза учений "Великий пророк 19" сухопутных войск КСИР началась в регионе Оураманат в провинции Керманшах. Он также отметил, что использование нового оборудования и оперативное взаимодействие с местным населением будут важными аспектами учений.

Цель учений заключается в повышении обороноспособности и укреплении военной мощи Исламской Республики Иран.

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