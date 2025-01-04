В Иране начались учения "Великий пророк 19"

В рамках этих учений, которые будут проводиться в западной части страны, будут разыграны сценарии операций быстрого реагирования. Ключевым элементом этих сценариев является быстрая переброска войск и оборудования в зону учений.

Первая фаза учений была реализована дексантом «Мирза Кучак Хан», который принимает участие в маневрах с акцентом на новые технологии и взаимодействие с местными силами Басидж.

Командующий региональным командованием "Наджеф ашраф" генерал Азими, сообщил, что первая фаза учений "Великий пророк 19" сухопутных войск КСИР началась в регионе Оураманат в провинции Керманшах. Он также отметил, что использование нового оборудования и оперативное взаимодействие с местным населением будут важными аспектами учений.

Цель учений заключается в повышении обороноспособности и укреплении военной мощи Исламской Республики Иран.