В ядерной доктрине Ирана не произошло никаких изменений

Во время поездки в Тегеран Сейед Бадр Аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, встретился и поговорил с Али Акбаром Ахмадьяном, представителем Верховного лидера Исламской революции и секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Ссылаясь на долгую историю отношений между двумя странами, стороны обсудили двусторонние вопросы и региональные события и сосредоточились на повышении уровня отношений в различных областях, включая политическую, безопасность и экономическую сферы, а также на продвижении транзитных проектов между двумя странами