31 дек. 2024 г., 07:44
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В ядерной доктрине Ирана не произошло никаких изменений

31 дек. 2024 г., 07:44
??????? ID: 85705694
В ядерной доктрине Ирана не произошло никаких изменений

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что, по мнению Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи, в ядерной доктрине Исламской Республики Иран не произошло никаких изменений.

Во время поездки в Тегеран Сейед Бадр Аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, встретился и поговорил с Али Акбаром Ахмадьяном, представителем Верховного лидера Исламской революции и секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Ссылаясь на долгую историю отношений между двумя странами, стороны обсудили двусторонние вопросы и региональные события и сосредоточились на повышении уровня отношений в различных областях, включая политическую, безопасность и экономическую сферы, а также на продвижении транзитных проектов между двумя странами

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