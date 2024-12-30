Запущена Национальная лаборатория искусственного интеллекта

Бехруз Минаи, секретарь Совета по науке и технологиям при президенте, заявил: "Наша цель при создании этой лаборатории - найти способы использования искусственного интеллекта для решения проблем, которые влияют на повседневную жизнь людей".

Минаи также отметил: "Проект умного города поддерживается странами БРИКС, и Южная Африка, Китай и Россия оказывают нам поддержку в реализации этого проекта. Кроме того, национальная программа развития морской экономики также сотрудничает с Советом по искусственному интеллекту, лазерам и квантовым технологиям, поскольку одной из задач этой программы является создание интеллектуальных портов".