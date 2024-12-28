Экспорт несырьевых товаров Ирана достиг 43 млрд 140 млн долларов

Форуд Асгари в субботу заявил: «За указанный период экспорт несырьевых товаров нашей страны достиг 43 миллиардов 140 миллионов долларов, что на 18 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт нашей страны, включая импорт золота в слитках, составил 50 миллиардов 889 миллионов долларов».

По словам Асгари, объем импорта страны в этот период снизился на 3,16 процента и составил 27 миллионов 941 тысячу тонн.

Асгари отметил, что объем экспорта несырьевых товаров за 9 месяцев текущего года составил 116 миллионов 348 тысяч тонн, что на 13,77 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он добавил: «Средняя таможенная стоимость тонны экспортных товаров нашей страны за 9 месяцев текущего года увеличилась на 3,74 процента и достигла 371 доллара».

По его словам, за этот период было экспортировано 50,7 миллиона тонн нефтехимической продукции на сумму 19,7 миллиарда долларов, что на 33,25 процента больше по весу и на 32 процента по стоимости.

Заместитель министра экономики и глава таможенной службы Ирана, говоря о крупнейших направлениях экспорта страны за 9 месяцев текущего года, заявил: «Китай с 11 миллиардами долларов, Ирак с 9,4 миллиардами долларов, Объединенные Арабские Эмираты с 5,3 миллиардами долларов, Турция с 5,2 миллиардами долларов, Афганистан с 1,7 миллиардами долларов, Пакистан с 1,7 миллиардами долларов и Индия с 1,4 миллиардами долларов были основными направлениями экспорта в этот период».