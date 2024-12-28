ХАМАС: оккупационный режим отказывается принять полное прекращение огня

«Мы подготовили и предложили план, предусматривающий полное прекращение огня и обмен пленными, но сионистский режим его отверг», - отметил Хамдан в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

«Оккупационный режим препятствует достижению соглашения, а Биньямин Нетаньяху хочет избавиться от этого дела, допустив гибель всех сионистских пленных», - добавил он.

По его словам, ранее ХАМАС согласился с планом постепенного и поэтапного вывода армии оккупационного режима из сектора Газа, однако Израиль отверг это решение.

В другой части своей речи Хамдан отметил нападения армии сионистского режима на больницу "Камаль Адван" и заявил, что эта больница, а также север сектора Газа уже 75 дней подвергаются убийствам и массовым расправам на глазах у американцев.

«Мы подчеркиваем, что в данной больнице нет ни одного вооруженного человека», - заявил высокопоставленный член ХАМАС.

В заключительной части своей речи Хамдан отметил, что атака на больницу "Камаль Адван" осуществляется в рамках плана генералов с целью уничтожения любой гражданской инфраструктуры, необходимой для продолжения жизни граждан.