28 дек. 2024 г., 12:06
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Новости ID: 85702856
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Продолжение преступлений сионистского режима на 449-й день войны в Газе

28 дек. 2024 г., 12:06
Новости ID: 85702856
Продолжение преступлений сионистского режима на 449-й день войны в Газе

Тегеран, 28 декабря, ИРНА – Сионистский режим, на четыреста сорок девятый день войны против сектора Газа, продолжает свои нападения и жестокие действия против жителей этого анклава.

Согласно сообщению «Аль-Араби аль-Джадид», война в Газе достигла своего четыреста сорок девятого дня, сопровождаясь интенсивными бомбардировками, которые привели к гибели и ранениям значительного числа людей. Согласно данным этого издания, эти атаки привели к более чем 151 тысяче жертв, 11 тысячам пропавших без вести, масштабным разрушениям. В дополнение к этому, голод изнуряет десятки детей и пожилых людей.

«Аль-Араби аль-Джадид» в продолжении своего репортажа, ссылаясь на палестинские СМИ, сообщила, что сегодня утром ряд медицинских работников больницы «Камаль Адван» на севере Газы погибли в результате поджога больницы военнослужащими оккупационного сионистского режима. При этом ранее оккупанты доставили в центр допросов десятки медицинских работников этой больницы, включая главу больницы Хусама Абу Сафию.

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