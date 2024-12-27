Иран готов подключить ЕАЭС к целевым рынкам

По словам министра, состоявшееся утверждение соглашения о свободной торговле между Ираном и пятью членами ЕАЭС в национальных парламентах является важным шагом к открытию новой эпохи в торговых отношениях между странами. Он отметил, что с реализацией зоны свободной торговли откроются новые возможности для экономического взаимодействия.

Атабак выразил удовлетворение по поводу решения ЕАЭС предоставить Ирану статус наблюдателя и подчеркнул, что это событие станет знаковым в истории развивающихся отношений между Тегераном и союзом. Министр также отметил, что несмотря на многолетние незаконные санкции, Иран остается надежным и эффективным партнером в многосторонних отношениях, активно участвуя в международных экономических инициативах.

В заключение министр подчеркнул, что в свете позитивных изменений в реализации соглашения о свободной торговле, Иран готов расширить сотрудничество и в таких сферах, как транспорт, транзит и безопасность энергетики. С этой целью иранская сторона намерена активно использовать полученные преимущества от участия в ЕАЭС.