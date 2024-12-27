Иран осудил бездействие ООН в отношении действий Израиля 

Багаи резко осудил военно-агрессивные действия Израиля против международного аэропорта Санa и объектов в порту Ходейда в Йемене, а также уничтожение инфраструктуры энергетического производства. Он отметил, что эти атаки, как утверждается, были рассчитаны и осуществлены при поддержке и с согласия США и Великобритании.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, подобные действия являются грубым нарушением международных норм и правил, особенно принципов Устава ООН и международного права. Багаи подчеркнул, что бездействие ООН в ответ на растущие нарушения и преступления со стороны Израиля противоречит основным обязанностям этой организации.