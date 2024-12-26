27 дек. 2024 г., 01:05
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе

27 дек. 2024 г., 01:05
??????? ID: 85701827
Иран стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе

Тегеран, 26 декабря, ИРНА – Документ о получении Исламской Республикой Иран статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе был подписан сегодня вечером, в четверг, главами пяти стран-членов Союза.

Подписание документа состоялось на церемонии по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в Санкт-Петербурге с участием министра промышленности, горнорудной промышленности и торговли Мохаммада Атабака.

В ходе церемонии было подписано более 20 документов, включая решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

После одобрения данного соглашения парламентами стран-членов Союза и утверждения его основных положений в парламенте, главы Евразийского экономического союза на своем заседании в Санкт-Петербурге объявили о своем согласии с реализацией данного соглашения.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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