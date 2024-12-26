Иран стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе

Подписание документа состоялось на церемонии по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в Санкт-Петербурге с участием министра промышленности, горнорудной промышленности и торговли Мохаммада Атабака.

В ходе церемонии было подписано более 20 документов, включая решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

После одобрения данного соглашения парламентами стран-членов Союза и утверждения его основных положений в парламенте, главы Евразийского экономического союза на своем заседании в Санкт-Петербурге объявили о своем согласии с реализацией данного соглашения.