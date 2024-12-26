Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудил нападения Израиля на Ливан

В итоговом заявлении министры иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули поддержку безопасности и стабильности Ливана и важность роли армии и вооруженных сил этой страны, а также призвали к полному выполнению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Ливану.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в этом заявлении осудил неоднократные нападения сионистского режима на Сирию и оккупацию буферной зоны на границе Палестины с Сирией.