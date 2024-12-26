26 дек. 2024 г., 18:34
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудил нападения Израиля на Ливан

26 дек. 2024 г., 18:34
??????? ID: 85701643
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудил нападения Израиля на Ливан

Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Министры иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива осудили нападения сионистского режима на Ливан.

В итоговом заявлении министры иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули поддержку безопасности и стабильности Ливана и важность роли армии и вооруженных сил этой страны, а также призвали к полному выполнению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Ливану.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в этом заявлении осудил неоднократные нападения сионистского режима на Сирию и оккупацию буферной зоны на границе Палестины с Сирией.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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