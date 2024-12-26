Пезешкиян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Азербайджане

Масъуд Пезешкиян, находившийся в Боджнурде во время провинциальной поездки в Северный Хорасан, в телефонном разговоре с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета этой страны и выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью ряда граждан этой страны в этой авиакатастрофе.

Президент в этом телефонном разговоре, подчеркнув заинтересованность Исламской Республики Иран в расширении взаимодействия с Азербайджаном, пригласил Ильхама Алиева посетить Тегеран.