26 дек. 2024 г., 17:08
??????? ID: 85701575
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Пезешкиян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Азербайджане

26 дек. 2024 г., 17:08
??????? ID: 85701575
Пезешкиян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Азербайджане

Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Президент в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета авиалиний этой страны и выразил соболезнования в связи с гибелью ряда граждан Азербайджанской Республики.

Масъуд Пезешкиян, находившийся в Боджнурде во время провинциальной поездки в Северный Хорасан, в телефонном разговоре с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета этой страны и выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью ряда граждан этой страны в этой авиакатастрофе.

Президент в этом телефонном разговоре, подчеркнув заинтересованность Исламской Республики Иран в расширении взаимодействия с Азербайджаном, пригласил Ильхама Алиева посетить Тегеран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .