25 дек. 2024 г., 14:05
Новости ID: 85700517
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journalistسیدناصر هاشمی

Продолжение нападений израильских сил на Западный берег, погиб палестинец

25 дек. 2024 г., 14:05
Новости ID: 85700517
Продолжение нападений израильских сил на Западный берег, погиб палестинец

Тегеран, ИРНА — По последним данным СМИ, израильские силы продолжают свои операции на Западном берегу, в ходе которых погиб один палестинец.

Сегодня специальные подразделения Израиля провели рейд в лагере беженцев «Аль-Айн» в Наблусе на севере Западного берега. В результате бомбардировки района «Тамун» на севере региона был убит палестинец Райан Бени Ауда.

Палестинский Красный Полумесяц также подтвердил информацию о ранениях, полученных другим палестинцем в ходе нападения израильских сил на лагерь «Аль-Амари» в центре Западного берега.

В связи с этими событиями национальные силы в Тулкарме объявили о трехдневном трауре в память о гражданах, погибших от действий оккупантов за последние два дня.

0 Persons
journalistسیدناصر هاشمی

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