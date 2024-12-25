Продолжение нападений израильских сил на Западный берег, погиб палестинец

Сегодня специальные подразделения Израиля провели рейд в лагере беженцев «Аль-Айн» в Наблусе на севере Западного берега. В результате бомбардировки района «Тамун» на севере региона был убит палестинец Райан Бени Ауда.

Палестинский Красный Полумесяц также подтвердил информацию о ранениях, полученных другим палестинцем в ходе нападения израильских сил на лагерь «Аль-Амари» в центре Западного берега.

В связи с этими событиями национальные силы в Тулкарме объявили о трехдневном трауре в память о гражданах, погибших от действий оккупантов за последние два дня.