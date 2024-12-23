23 дек. 2024 г., 19:11
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Иранский парламент ратифицировал соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

23 дек. 2024 г., 19:11
??????? ID: 85698640
Иранский парламент ратифицировал соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Депутаты иранского парламента на пленарном заседании обсудили доклад Экономической комиссии о законопроекте о Соглашении о создании зоны свободной торговли между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, и ратифицировали документ.

Соглашение о зоне свободной торговли между Исламской Республикой Иран с одной стороны и государствами-членами Евразийского экономического союза с другой стороны, включает введение, 147 статей и 6 приложений.

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