Соглашение о зоне свободной торговли между Исламской Республикой Иран с одной стороны и государствами-членами Евразийского экономического союза с другой стороны, включает введение, 147 статей и 6 приложений.
Иранский парламент ратифицировал соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
23 дек. 2024 г., 19:11
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Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Депутаты иранского парламента на пленарном заседании обсудили доклад Экономической комиссии о законопроекте о Соглашении о создании зоны свободной торговли между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, и ратифицировали документ.
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