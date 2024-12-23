Пезешкиан подтвердил решимость Ирана завершить МТК «Север-Юг»

Пезешкиан отметил, что реализация железнодорожного участка Решт-Астара является приоритетным проектом, и Иран готов выполнить все обязательства, предусмотренные соглашением с Россией.

Он подчеркнул, что Иран следует условиям соглашения и ожидает, что российская сторона начнёт прокладку маршрута и подготовку к реализации проекта в ближайшее время. Кроме того, Пезешкиан сообщил о планах Ирана по приобретению земельных участков для трассы и предоставлению всех необходимых документов в установленный срок.

Савельев, передав приветствия от президента и премьер-министра России, пригласил Пезешкиана посетить Россию в начале 2025 года и подчеркнул готовность российской стороны к переговорам и дальнейшему сотрудничеству. Он также отметил, что Россия обеспечит необходимую кредитную линию и будет работать с правительством Азербайджана над реализацией данного соглашения.