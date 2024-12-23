23 дек. 2024 г., 15:19
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Сбитие американского истребителя показало мощь йеменцев

23 дек. 2024 г., 15:19
??????? ID: 85698434
Сбитие американского истребителя показало мощь йеменцев

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Представитель правительства Йемена и министр информации Хашем Ахмед Абдул-Рахман Шараф ад-Дин заявил, что сбитие истребителя США над Красным морем после атаки на Сану не является случайностью, а подтверждает решительную силу йеменского народа.

В интервью агентству Saba министр подчеркнул, что постоянные атаки вооруженных сил привели к бегству американских авианосцев из района, что является ясным сигналом для тех, кто замышляет агрессию против Йемена.

"Наши последовательные победы над США, Великобританией и израильским режимом доказывают, что любая агрессия против йеменского народа не останется безнаказанной," — добавил Шараф ад-Дин, выразив солидарность с палестинским народом.

 Он также призвал США учитывать, что прекращение израильской агрессии против Газы и снятие блокады являются единственными способами остановить операции йеменских вооруженных сил.

Ранее представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сари, сообщил о успешной атаке на американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько эсминцев. Операция была проведена с использованием восьми крылатых ракет и 17 беспилотников. Сари также подтвердил, что йеменские силы сбили американский истребитель F-18.

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