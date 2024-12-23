МИД: у Ирана нет прямых контактов с правящими группировками в Сирии

Багаи заявил на еженедельной пресс-конференции в понедельник, что Иран поддерживал связь с сирийскими оппозиционными группировками в течение длительного времени до падения правительства Асада.

Он сказал, что Исламская Республика заявила группировкам, что ее присутствие в Сирии было направлено на предотвращение продвижения группировки ИГИЛ и распространения терроризма в странах региона.

В ответ на вопрос, направила ли правящая группировка Сирии сообщение Ирану через Турцию, Багаи сказал, что Иран использует многосторонние встречи для обсуждения различных вопросов, добавив, что вопрос Сирии был в повестке дня переговоров между Ираном и Турцией.

Позиция Ирана заключается в сохранении суверенитета и целостности Сирии и помощи сирийскому народу в определении своей судьбы без иностранного вмешательства, сказал он, добавив, что для Сирии важно не стать убежищем для террористов.

Представитель подчеркнул, что все стороны, вовлеченные в ситуацию в Сирии, рассказывают свои собственные истории; между тем Иран считает, что все региональные государства должны быть осторожны, чтобы не нормализовать психологическую войну израильского режима, которая, по его словам, направлена ​​на создание напряженности в регионе.

Он продолжил подчеркивать, что Иран будет действовать решительно, чтобы защитить себя в регионе.

Он сказал, что американские военные размещены в Сирии, добавив, что это может нарушить процесс поддержания целостности и национального суверенитета арабской страны.

Нарушение Израилем экологических прав Палестины

Багаи сказал, что Генеральная Ассамблея ООН упоминает об ответственности сионистского режима за экологические проблемы с 2007 года, добавив, что палестинские природные ресурсы были нарушены, и недавняя резолюция соответствует праву палестинского народа на самоопределение.

Он добавил, что в другой резолюции, принятой ГА ООН в последние дни, содержится призыв к Международному суду вынести консультативное заключение относительно политики сионистского режима по прекращению деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

До сих пор не было предпринято никаких действий по реализации шести временных мер Международного суда по прекращению геноцида сионистского режима, сказал представитель.

Он также прокомментировал соглашение между Ираном и Россией, отметив, что не следует говорить об "отсрочке" в его подписании. По его словам, стороны активно и регулярно проводили консультации для определения подходящего времени для подписания документа.

Багаи выразил уверенность, что в ближайшее время в ходе двустороннего визита соглашение будет подписано. "Это будет в конце января", резюмировал он.