Генерал Мусави: Сопротивление Палестины выявило истинное лицо системы господства

Генерал-лейтенант Абдоррахим Мусави в воскресенье на первом фестивале центров оценки и развития человеческого капитала армии, проходившем в Центре конференций Коусар политического-идеологического органа армии, сказал: «Да будет милость и благословение Всевышнего над сопротивлением Палестины, которое своим поразительным стоицизмом открыло новую страницу перед всем миром и продемонстрировало истинные лица преступников, лжецов и лицемеров всему миру и истории».

Он добавил: «Если бы сопротивление хотело криком довести до мира свою страдальческую участь и зов правды, даже при колоссальных затратах и длительных сроках оно не смогло бы этого сделать, но сегодня в мире имя Палестины и идеал палестинского сопротивления достигли ушей и сердец всех правдолюбцев мира.

Он подчеркнул: «Западная медиа-империя хочет деморализовать сопротивление, выставляя его побежденным, но сопротивление может быть ранено, но не подавлено. Сопротивление в этом мире имеет честь и победу или мученичество, и в Последней жизни - близость к Божьей милости, а те, кто ненавистны в этом мире, имеют проклятие, ненависть и уничтожение, и в Последней жизни - Божий гнев в аду».