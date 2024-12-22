Верховный лидер Ирана предсказал появление сильной и достойной группы сопротивления, состоящей из сирийской молодежи

В годовщину рождения дочери пророка Фатимы Захры, а также годовщину рождения имама Хомейни, группа людей по традиции прошлых лет встретились с Лидером революции. На этой церемонии лидер Ирана выступил с речью.

Основные моменты его выступления были следующими:

Программа Америки по установлению господства над странами сводится к одному из двух: либо созданию диктатуры, либо беспорядков и смуты.

В Сирии они создали беспорядки, и теперь, по их мнению, чувствуют себя победителями.

Один американский чиновник в завуалированной форме говорит, что мы будем помогать любому, кто устроит беспорядки в Иране; «глупцы учуяли запах шашлыка!»

Иранский народ растопчет под своими ногами любого, кто примет на себя роль американского прислужника в этом отношении.

Постоянно говорят, что Исламская Республика потеряла своих региональных чужие руки! Это еще одна ошибка! Исламская Республика не имеет прокси-сил.

Йемен сражается, потому что у него есть вера; "Хезболла" сражается, потому что его ведет сила веры; ХАМАС и "Джихад" сражаются, потому что их побуждает их убеждение - они не посредники от нас.

Если мы когда-нибудь захотим предпринять действие, нам не понадобятся прокси-силы.

Я предсказываю, что также произойдет появление сильной и достойной группы в Сирии.

Сирийская молодежь не имеет ничего, что могла бы потерять. Их университет небезопасен, их школа небезопасна, их дом небезопасен, их улица небезопасна, их жизнь небезопасна, что им делать? Они должны со стойкостью и решимостью противостоять тем, кто спроектировал эту небезопасность и тем, кто ее осуществил, и, Если Бог пожелает, они одержат победу над ними.

Будущее региона, по воле Божьей, будет лучше, чем сегодня.