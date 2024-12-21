Алиев поблагодарил Пезешкиана

«Выражаю глубокую признательность Исламской Республике Иран и лично Вам за единогласное избрание Азербайджанской Республики членом организации D-8 на 11-м Саммите Организации экономического сотрудничества (D-8) восьми развивающихся стран 19 декабря 2024 года в столице Египта городе Каир», - говорится в послании Президента Азербайджана.

Алиев назвал примечательным, что действующая около тридцати лет организация D-8 впервые приняла решение о расширении: «Это историческое решение, являющееся показателем международного доверия к Азербайджану, - источник особой гордости для нас».

«Однозначная поддержка кандидатуры Азербайджана является олицетворением наших крепких отношений дружбы и сотрудничества, единства и солидарности с каждой страной-членом организации», - отмечает глава государства.

Президент выразил уверенность, что Азербайджан вместе со всеми странами-членами внесет вклад в мобилизацию совместных усилий в целях защиты фундаментальных принципов D-8, углубления сотрудничества в рамках организации и продвижения наших общих интересов, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу.

«Пользуясь этой возможностью, выражаю уверенность, что мы продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления основанных на взаимном уважении и добрососедстве азербайджано-иранских отношений дружбы и сотрудничества в интересах наших народов и стран.

Еще раз выражаю Вам признательность, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания», - говорится в письме Президента Азербайджана.