Иравани: Иран тратит более $10 млрд в год на афганских иммигрантов

"Как сосед, Иран несет непропорционально большую долю бремени афганского кризиса, особенно после безрассудного вывода войск США в 2020 году. Более шести миллионов афганцев нашли убежище в Иране, что оказало большое давление на наши ограниченные ресурсы. Иран тратит более 10 миллиардов долларов в год на их содержание, но на этот раз он не получил достаточной поддержки со стороны международного сообщества", сказал Иравани на брифинге Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

"Таким странам, как Иран и Пакистан, нужна постоянная помощь, в то время как усилия должны быть сосредоточены на обеспечении возвращения беженцев путем укрепления потенциала Афганистана по предоставлению жилья, рабочих мест и основных услуг", указал иранский постпред.

По его словам, инклюзивное правительство необходимо для долгосрочного мира и стабильности в Афганистане. "Инклюзивное правительство может решать ключевые проблемы, предотвращать возобновление конфликта и сдерживать потоки беженцев в соседние страны", сказал он.