Абу Обайда призвал к активизации операций против сионистского врага

По данным информационного агентства Shahab, Абу Обайда поздравил одного из палестинских героев с операцией в оккупированном аль-Кудсе.

В своем сообщении он попросил молодых бойцов Западного берега активизировать свои операции против вражеских солдат и сионистов, чтобы поддержать и помочь сектору Газа и помешать планам захватчиков аннексировать Западный берег и навязать новые реалии палестинскому народу.

Автобус с израильскими войсками был обстрелян утром в четверг недалеко от контрольно-пропускного пункта Аль-Нафак на юге оккупированного Кудса, в результате этой операции один человек погиб, четверо получили ранения.