13 дек. 2024 г., 08:20
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Абу Обайда призвал к активизации операций против сионистского врага

13 дек. 2024 г., 08:20
??????? ID: 85688378
Абу Обайда призвал к активизации операций против сионистского врага

Тегеран, 13 декабря. ИРНА — Представитель бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" военного крыла Палестинского исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Обайда, призвал к интенсификации антисионистских операций на Западном берегу.

По данным информационного агентства Shahab, Абу Обайда поздравил одного из палестинских героев с операцией в оккупированном аль-Кудсе.

В своем сообщении он попросил молодых бойцов Западного берега активизировать свои операции против вражеских солдат и сионистов, чтобы поддержать и помочь сектору Газа и помешать планам захватчиков аннексировать Западный берег и навязать новые реалии палестинскому народу.

Автобус с израильскими войсками был обстрелян утром в четверг недалеко от контрольно-пропускного пункта Аль-Нафак на юге оккупированного Кудса, в результате этой операции один человек погиб, четверо получили ранения.

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