Иран осудил неоднократные нападения сионистского режима на сирийскую инфраструктуру

Багаи осудил неоднократное посягательство сионистского режима на сирийскую инфраструктуру за последние два дня и оккупацию других частей сирийских Голан, а также осудил поддержку режима западными странами и их молчание и бездействие в отношении этого явного нарушения закона, которое сионистский режим рассматривает как подтверждение своих агрессивных действий.

Ссылаясь на действия сионистского режима по военному нападению на сирийскую территорию — в ситуации, когда сирийский народ сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, — Багаи назвал этот акт агрессии явным нарушением Устава ООН и потребовал от Совета Безопасности ООН немедленного ответа для прекращения агрессии и привлечения оккупационного режима к ответственности.