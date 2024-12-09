Израиль использует сирийский кризис для расширения геноцида палестинцев

"В эти дни они злоупотребляют сложной ситуацией в Сирии для постоянного расширения своей геноцидной кампании в Палестине», — написал Багаи в сообщении X в понедельник в годовщину Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая была принята 9 декабря 1948 года.

Ссылаясь на Специального докладчика ООН по Палестине Франческу Альбанезе, Багаи отметил, что израильский режим основан на цели уничтожения палестинцев и что вся его политическая система направлена ​​на достижение этой цели.

«Геноцид определяется как определенный набор действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу», — сказал он.

«Настало время международному сообществу выступить в поддержку человечества и положить конец этому ужасающему вековому геноциду», — сказал он.

Багаи указал на то, что израильский режим проигнорировал все шесть временных мер Международного суда (МС), который в начале этого года постановил, что Израиль должен предотвращать любые действия, противоречащие Конвенции о геноциде.