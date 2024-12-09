9 дек. 2024 г., 17:40
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Новости ID: 85685125
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Эксперт: Трамп пытается внести раскол между странами-членами БРИКС

9 дек. 2024 г., 17:40
Новости ID: 85685125
Эксперт: Трамп пытается внести раскол между странами-членами БРИКС

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес стран БРИКС являются малоэффективным методом борьбы для возможного внесения раскола между странами БРИКС, поделилась мнением в беседе ИРНА доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

"Угрозы являются малоэффективным методом борьбы. Возможно, Трамп прощупывает почву, оценивая реакцию государств БРИКС и слабые стороны объединения, для возможного внесения раскола. То есть пока что проводится мониторинг ситуации для выработки стратегии", сказала она.

"На первый взгляд, через угрозы Китаю и другим странам БРИКС Трамп старается сохранить глобальное лидерство США, основанное на долларе", отметила Прикладова.

"Ведь такие прецеденты, как замораживание российских активов, блокировка платежей снижают доверие к доллару, а значит ослабляют американскую экономику. Но как показывает недавняя практика «торговых войн» с Китаем, санкций против России", добавила эксперт.

30 ноября Трамп заявил, что введет торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. 

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