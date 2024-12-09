9 дек. 2024 г., 17:12
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Новости ID: 85685097
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ХАМАС надеется на дальнейшую поддержку Палестины со стороны Сирии

9 дек. 2024 г., 17:12
Новости ID: 85685097
ХАМАС надеется на дальнейшую поддержку Палестины со стороны Сирии

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — Мы просим сирийский народ преодолеть свои проблемы, чтобы продолжить свою роль в поддержке палестинского народа и его сопротивления. Об этом говорится в заявлении ХАМАС.

"Мы призываем все группы сирийской нации к единству и национальной солидарности", говорится в заявлении палестинского движения, опубликованном на фоне недавних событий в Сирии.

"Мы твердо поддерживаем великую нацию Сирии и подчеркиваем единство и территориальную целостность Сирии, а также уважение к нации этой страны, ее воле, независимости и политическим возможностям", отмечается в нем.

В заявлении говорится, что сирийский народ со всеми его группами, национальным единством и духом братства и толерантности способен преодолеть трудности. "Мы просим сирийскую нацию преодолеть свои проблемы, чтобы продолжить свою роль в поддержке палестинской нации и ее сопротивления. Мы осуждаем репрессивную агрессию оккупационного режима (Израиля) на сирийской территории и выступаем против жадности и планов оккупационного режима на сирийских землях", отмечается в доекменте.

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