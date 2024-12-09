Первый вице-президент: стратегия Ирана — действие в ответ на действие

"Хотя Запад советовал зависимым странам развивать ядерные технологии, он наложил санкции на нашу страну за разработку этой технологии. Природа колониализма такова, что он должен показать свой колониальный темперамент. Мы уже ясно и четко наблюдаем двойные стандарты Запада, но несмотря на все эти санкции и двойные стандарты, несмотря на создание различных проблем и давления с начала революции против Ирана ничего не было достигнуто", заявил Ареф в понедельник во время посещения организации по атомной энергии Ирана.

"Несмотря на все давление, мы добиваемся прогресса в различных секторах. Одним из этих факторов являются усилия ученых и экспертов Агентства по атомной энергии, которые превосходно разбираются в «высоких» и весьма передовых технологиях; по нашему мнению, «отцом передовых технологий Ирана» является атомная энергетика" сказал он.

"Мы заинтересованы в решении наших проблем с Западом с учетом интересов обеих сторон", заявил первый вице-президент. — С Западом ведутся переговоры по отмене репрессивных санкций. Однако мы должны продолжать нашу деятельность в области мирной ядерной программы и твердо заявляем, что не позволим никому вмешиваться в дела нашей страны".