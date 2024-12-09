США могут исключить «Тахрир аш-Шам» из списка террористических группировок

Об этом сообщил американский чиновник на специальном брифинге.

В политической трансформации в Сирии участвуют различные сирийские группировки и организации, и «Хайят Тахрир аш-Шам» будет важной частью этого процесса.

"Это широкий круг различных групп. И, думаю, нам нужно проявить разумный подход в том, как действовать в отношении них. А также учитывать сложившуюся ситуацию и проявлять прагматизм", сказал чиновник.

По его словам, "Хайят Тахрир аш-Шам" делает правильные заявления и пока действует правильно.

Напомним, что во время своего предыдущего срока Дональд Трамп включил "Хайят Тахрир аш-Шам" в список террористических группировок.

Сотрудник администрации США высокого ранга в ответ на вопрос журналистов о возмоности исключения «Тахрир аш-Шам» из списка террористических группировок, заявил, что "сейчас не может говорить" о том, будет ли "Хайят Тахрир аш-Шам" и далее состоять в американском списке террористических организаций. "Думаю, мы рассмотрим это в будущем", - уточнил чиновник.