Началась реализация двух проектов железнодорожного и речного транспорта между Ираном и Россией

Операции по реализации двух транзитно-логистических проектов на железнодорожном маршруте «Ульяновск-Астара» и речном маршруте «Волга-Каспий» были инициированы в рамках программы развития транспортировки и транзита. Данные проекты позволят сократить время доставки товаров по указанным маршрутам с 21 дня до 7 дней.

На мероприятии присутствовали губернатор Ульяновской области, генеральный консул Ирана в Казани и чиновники из Индии, Азербайджана, Туркменистана и Ирака, а также руководители транспортных компаний.

В данном мероприятии были обозначены цели проекта, включающие увеличение емкости торгового флота и увеличение объемов экономических и транзитных обменов между Ираном и Россией.