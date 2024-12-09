9 дек. 2024 г., 13:28
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Началась реализация двух проектов железнодорожного и речного транспорта между Ираном и Россией

9 дек. 2024 г., 13:28
Новости ID: 85684813
Началась реализация двух проектов железнодорожного и речного транспорта между Ираном и Россией

Москва, 9 декабря, ИРНА – Началась реализация двух транзитно-логистических проектов на маршрутах «Ульяновск-Астара» и «Волга-Каспий».

Операции по реализации двух транзитно-логистических проектов на железнодорожном маршруте «Ульяновск-Астара» и речном маршруте «Волга-Каспий» были инициированы в рамках программы развития транспортировки и транзита. Данные проекты позволят сократить время доставки товаров по указанным маршрутам с 21 дня до 7 дней.

На мероприятии присутствовали губернатор Ульяновской области, генеральный консул Ирана в Казани и чиновники из Индии, Азербайджана, Туркменистана и Ирака, а также руководители транспортных компаний.

В данном мероприятии были обозначены цели проекта, включающие увеличение емкости торгового флота и увеличение объемов экономических и транзитных обменов между Ираном и Россией.

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