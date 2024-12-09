Директор больницы "Камаль Адван" обратился к международному сообществу с просьбой о помощи

Абу Сафия охарактеризовал обстановку в больнице "Камаль Адван" как крайне нестабильную, добавив, что данное медицинское учреждение находится в критическом состоянии из-за продолжающихся атак Израиля. Он также отметил, что бомбардировки привели к отключению электричества и водоснабжения.

Отметив, что некоторые пациенты нуждаются в интенсивной терапии, а некоторые другие требуют экстренной хирургической операции, директор больницы "Камаль Адван" призвал международное сообщество к немедленным действиям для оказания помощи.

«Непрерывные и масштабные бомбардировки в окрестностях больницы препятствуют ремонту электрических и водопроводных сетей», - сказал Абу Сафия.

«В настоящее время в больнице проходят лечение 112 раненых. Кроме того, 6 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии, а также 14 детей госпитализированы», - добавил он.