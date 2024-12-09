"Иранский президент подчеркнул необходимость диалога между различными слоями сирийского общества для достижения взаимопонимания, и выразил надежду на скорейшее прекращение военного конфликта и насилия, чтобы народ страны мог в спокойной обстановке, без разрушительного внешнего вмешательства принять решение о своей судьбе, которое достойно великого сирийского народа", сказал президент Ирана.
Пезешкиан призвал все стороны в Сирии определить судьбу страны и путем диалога
9 дек. 2024 г., 06:05
Новости ID: 85684247
Тегеран, 9 декабря. ИРНА —Сирийский народ сам должен решить судьбу своей страны, ее политическую и государственную систему. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
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