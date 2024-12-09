Пезешкиан призвал все стороны в Сирии определить судьбу страны и путем диалога

"Иранский президент подчеркнул необходимость диалога между различными слоями сирийского общества для достижения взаимопонимания, и выразил надежду на скорейшее прекращение военного конфликта и насилия, чтобы народ страны мог в спокойной обстановке, без разрушительного внешнего вмешательства принять решение о своей судьбе, которое достойно великого сирийского народа", сказал президент Ирана.