8 дек. 2024 г., 18:54
Новости ID: 85684037
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран о событиях в Сирии

8 дек. 2024 г., 18:54
Новости ID: 85684037
Заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран о событиях в Сирии

Тегеран, 8 декабря, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, принимая во внимание последние события в Сирии, напоминая о принципиальной позиции Ирана, основанной на уважении единства, национального суверенитета и территориальной целостности Сирии, подчеркнуло, что определение судьбы и принятие решений о будущем Сирии является исключительной прерогативой народа этой страны, без какого-либо вмешательства или внешнего давления.

Далее приводится текст заявления МИД.

Достижение этой цели требует скорейшего прекращения военных действий, предотвращения террористических актов и начала национального диалога с участием всех слоев сирийского общества для формирования инклюзивного правительства, которое будет представлять весь сирийский народ.

Исламская Республика Иран, как и прежде, поддерживает международные механизмы, основанные на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, для продвижения политического процесса в Сирии и продолжит конструктивное взаимодействие с Организацией Объединенных Наций в этом направлении.

В этой ситуации, когда Сирия переживает критический период своей истории, крайне важно обеспечить безопасность всех сирийских граждан и граждан других стран, а также сохранить святость религиозных святынь, а также защитить дипломатические и консульские учреждения в соответствии с нормами международного права.

Отношения между двумя народами Ирана и Сирии имеют давнюю историю и всегда были дружественными, и ожидается, что эти отношения будут продолжать развиваться на основе мудрого и дальновидного подхода двух стран, основанного на общих интересах и соблюдении международных правовых обязательств.

Исламская Республика Иран, подчеркивая важность Сирии как ключевой и влиятельной страны в регионе Западной Азии, не пожалеет усилий для содействия установлению безопасности и стабильности в Сирии и продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно в регионе.

Очевидно, что Исламская Республика Иран, внимательно следя за событиями в Сирии и регионе и принимая во внимание поведение и действия влиятельных игроков на политической арене Сирии, будет принимать соответствующие подходы и позиции.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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