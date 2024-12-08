Вооруженные силы напали на посольство Ирана в Дамаске

Телевизионный канал "Аль-Арабия" сегодня, в воскресенье, передал кадры нападения вооруженных сил на здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске после свержения правительства Башара Асада, президента Сирии, и установления контроля вооруженной оппозиции над Дамаском.

Опубликованные видео и изображения показывают, что некоторые силы проникли в посольство Ирана и совершили грабеж и акты вандализма.

Командование сирийской армии несколько часов назад в своем заявлении объявило о свержении правительства Башара Асада, президента Сирии.