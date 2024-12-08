8 дек. 2024 г., 14:43
Новости ID: 85683806
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Вооруженные силы напали на посольство Ирана в Дамаске

8 дек. 2024 г., 14:43
Новости ID: 85683806
Вооруженные силы напали на посольство Ирана в Дамаске

Тегеран, 8 декабря, ИРНА - Арабоязычные информационные источники сообщили о нападении вооруженных сил в Сирии на посольство Исламской Республики Иран в городе Дамаск.

Телевизионный канал "Аль-Арабия" сегодня, в воскресенье, передал кадры нападения вооруженных сил на здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске после свержения правительства Башара Асада, президента Сирии, и установления контроля вооруженной оппозиции над Дамаском.

Опубликованные видео и изображения показывают, что некоторые силы проникли в посольство Ирана и совершили грабеж и акты вандализма.

Командование сирийской армии несколько часов назад в своем заявлении объявило о свержении правительства Башара Асада, президента Сирии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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