Министр нефти Ирана: производство газа достигло 275 млрд кубометров в год

Мохсен Пакнежад сегодня в воскресенье на церемонии открытия министерского заседания 26-го форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в отеле Спинас Палас добавил, что министерское заседание форума стран-экспортеров газа считается одним из важнейших международных событий в мировой газовой промышленности.

Пакнежад, ссылаясь на то, что более года регион и мир наблюдают беспрецедентные и жестокие преступления сионистского режима против населения Газы, а затем против населения Ливана, сказал: "В последние дни, одновременно с объявлением прекращения огня в Ливане, мы стали свидетелями широкого движения вооруженных оппозиционных групп в Сирии, что требует бдительности, координации стран региона и немедленной и эффективной реакции мирового сообщества".

Министр нефти, отметив, что принятие одностороннего подхода и быстрый переход от ископаемого к неископаемому топливу подвергает мир более сложным рискам, подчеркнул: "Эти подходы приводят к углублению нестабильности, несправедливости и энергетической бедности в мире. Даже самые оптимистичные энергетические перспективы указывают на то, что к 2050 году по-прежнему не менее половины мировых энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет нефти и газа".