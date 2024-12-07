Крупнейший и тяжелейший космический груз Ирана был успешно выведен на орбиту

Как отметил глава иранского космического агентства, орбитальный блок передачи данных "Саман-1" совместно со спутником "Фахр" был успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Симург".

По его словам, блок передачи данных "Саман-1" представляет собой практический шаг к передаче спутников на большие высоты.

«Вчерашний день стал историческим и памятным для иранской космической индустрии, - сказал Саларие. - Ракета-носитель "Симург" вывела на орбиту одну из самых тяжелых нагрузок в истории иранской космической индустрии».