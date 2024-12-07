7 дек. 2024 г., 14:22
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Крупнейший и тяжелейший космический груз Ирана был успешно выведен на орбиту

7 дек. 2024 г., 14:22
??????? ID: 85682591
Крупнейший и тяжелейший космический груз Ирана был успешно выведен на орбиту

Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Глава иранского космического агентства Хасан Саларие сообщил об успешной отправке крупнейшего и тяжелейшего космического груза Ирана на орбиту.

Как отметил глава иранского космического агентства, орбитальный блок передачи данных "Саман-1" совместно со спутником "Фахр" был успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Симург".

По его словам, блок передачи данных "Саман-1" представляет собой практический шаг к передаче спутников на большие высоты.

«Вчерашний день стал историческим и памятным для иранской космической индустрии, - сказал Саларие. - Ракета-носитель "Симург" вывела на орбиту одну из самых тяжелых нагрузок в истории иранской космической индустрии».

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