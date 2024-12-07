Последние события в Сирии не ограничатся пределами данной страны, заявил Арагчи

Министр иностранных дел Ирана отметил, что события развиваются с большой скоростью, что порождает множество вопросов. Он добавил, что за всеми этими стремительными событиями стоит мышление, исходящее из Соединенных Штатов и израильского режима.

«После Газы они обратились к Ливану, а затем к Сирии. Я считаю, что это не завершится на Сирии, и весь регион сталкивается с угрозой», - заявил министр.

«До событий в Сирии угрозы ограничивались только режимом Израиля, однако теперь к ним присоединилась угроза со стороны такфиристских террористических группировок, - сказал Арагчи. - Следует подчеркнуть, что эти вооружённые группировки, находящиеся на территории Сирии, были признаны Организацией Объединенных Наций как террористические. Однако в настоящее время страны, претендующие на борьбу с терроризмом, либо сохраняют молчание, либо оказывают поддержку террористам».