7 дек. 2024 г., 10:38
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Последние события в Сирии не ограничатся пределами данной страны, заявил Арагчи

7 дек. 2024 г., 10:38
??????? ID: 85682181
Последние события в Сирии не ограничатся пределами данной страны, заявил Арагчи

Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью иракскому телеканалу "Аль-Шаркия" подчеркнул, что последние события в Сирии не ограничатся пределами этой страны, добавив, что терроризм и события в Сирии угрожают безопасности Ирака.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что события развиваются с большой скоростью, что порождает множество вопросов. Он добавил, что за всеми этими стремительными событиями стоит мышление, исходящее из Соединенных Штатов и израильского режима.

«После Газы они обратились к Ливану, а затем к Сирии. Я считаю, что это не завершится на Сирии, и весь регион сталкивается с угрозой», - заявил министр.

«До событий в Сирии угрозы ограничивались только режимом Израиля, однако теперь к ним присоединилась угроза со стороны такфиристских террористических группировок, - сказал Арагчи. - Следует подчеркнуть, что эти вооружённые группировки, находящиеся на территории Сирии, были признаны Организацией Объединенных Наций как террористические. Однако в настоящее время страны, претендующие на борьбу с терроризмом, либо сохраняют молчание, либо оказывают поддержку террористам».

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