Аракчи: Иран всегда поддерживал и будет поддерживать Сирию

Пресс-конференция министров иностранных дел Ирана, Ирака и Сирии состоялась вечером 6 декабря в Багдаде после завершения трехсторонней встречи, посвященной последним событиям в Сирии.

Аббас Аракчи заявил на этой встрече, что эти террористические и такфиристские группы в Сирии, несомненно, совершают эти нападения в рамках американско-израильского заговора.

Он отметил, что сегодня они договорились предпринять дальнейшие шаги, подчеркнув: «в вопросе о Сирии и угрозах, направленных против сирийского правительства и народа, а также их последствий для других стран и всего региона, существует единство мнений, и мы провели тесные консультации с иракскими властями. Поэтому мы совместно, как на региональном, так и на международном уровнях, будем продолжать свою деятельность».

Он напомнил: «трехсторонняя встреча Ирана, Ирака и Сирии состоялась сегодня днем, и мои уважаемые братья дали достаточно подробные объяснения. Я лишь хочу подчеркнуть и повторить, что на этой встрече были выдвинуты три основных тезиса. Первый — это поддержка правительства и народа Сирии в их борьбе с террористическими и такфиристскими группами, которые, несомненно, совершают эти нападения в рамках американско-израильского заговора».

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул: «тот, кто игнорирует роль Израиля в разработке этого заговора, ошибается».

Аракчи добавил: «такфиристские террористические группировки, признанные Организацией Объединенных Наций террористическими организациями, такие как «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие, начали нападения на народ и правительство Сирии, с которыми борются сирийское правительство, народ и армия».