Аракчи: Террористические группировки разработали долгосрочный план по разжиганию беспорядков в регионе

Аббас Аракчи, который сегодня, в пятницу, прибыл в Багдад во главе делегации для консультаций с официальными лицами Ирака и участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Ирана, Ирака и Сирии, в ходе встречи с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, ссылаясь на постоянные консультации с Ираком по двусторонним и региональным вопросам, объяснил, что его визит в Багдад направлен на обмен мнениями о ситуации в Сирии и нападениях террористических групп, поддерживаемых внешними сторонами, на сирийские города, и подчеркнул важность координации и консультаций со странами региона для предотвращения распространения нестабильности.

Министр иностранных дел подчеркнул, что продолжение нестабильности в Сирии является угрозой для безопасности всех стран региона, поскольку террористические и экстремистские группировки при поддержке сионистского режима и США разработали долгосрочный план по созданию хаоса и насилия в регионе.

Аракчи добавил, что для правительства и народа Ирака, учитывая горький и весьма тяжелый опыт, полученный в ходе эффективной борьбы с терроризмом ДАИШ, угроза терроризма намного более осязаема, чем для других, и естественно, что Иран и другие страны региона стремятся к увеличению координации и консультаций с этой страной и между собой, чтобы противостоять новым вызовам.

Министр иностранных дел Ирака также подчеркнул принципиальную позицию своей страны в поддержке территориальной целостности и национального суверенитета Сирии и борьбе этой страны с терроризмом, назвал опасность терроризма ощутимой для правительства и народа Ирака и сказал, что Ирак начал широкую дипломатическую активность на региональном и международном уровнях с целью получения поддержки в борьбе с экстремистским терроризмом.