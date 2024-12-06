6 дек. 2024 г., 17:34
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: озабоченность президента Франции относительно ракетного потенциала Ирана не имеет рациональной основы

6 дек. 2024 г., 17:34
??????? ID: 85681644
Багаи: озабоченность президента Франции относительно ракетного потенциала Ирана не имеет рациональной основы

Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что озабоченность президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении ракетного потенциала Ирана или мирной ядерной деятельности Ирана не имеет никакой рациональной основы.

Эсмаил Багаи, отвечая на вопросы журналистов об утверждениях, выдвинутых президентом Франции в интервью одной из региональных газет, заявил: "Озабоченность президента Франции в отношении ракетного потенциала Ирана или мирной ядерной деятельности Ирана не имеет никакой рациональной основы".

Он подчеркнул, что ракетный потенциал Ирана разработан в рамках оборонной политики Исламской Республики Иран и в соответствии с реализацией неотъемлемого права на законную оборону против любой агрессии, и необходим для защиты национальной безопасности Ирана и поддержания мира и стабильности в регионе.

Представитель Министерства иностранных дел также назвал неприемлемым повторение необоснованных и беспочвенных озабоченностей в отношении мирной ядерной программы Ирана со стороны страны, которая сама обладает огромным арсеналом оружия массового уничтожения.

Ссылаясь на подход Ирана, основанный на воле в течение двух последних десятилетий, по устранению предполагаемых озабоченностей в отношении мирной ядерной деятельности страны, Багаи напомнил о деструктивном поведении европейских сторон в этом вопросе и подчеркнул, что Франция как одна из трех европейских стран-участниц СВПД должна отвечать за свои нарушения обязательств, а также за необоснованное и конфронтационное поведение против Ирана в Совете управляющих МАГАТЭ.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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