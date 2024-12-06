Спутник «Фахр-1» армии Исламской Республики Иран выведен на орбиту

Сегодня, в пятницу, 6 декабря, спутник «Фахр-1» Вооруженных сил Исламской Республики Иран был запущен в космос с помощью ракеты-носителя «Симург» Министерства обороны и поддержки вооруженных сил. После выхода на орбиту, спутник передал первый сигнал наземным станциям.

В этом запуске, двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель «Симург» смогла успешно вывести спутник «Фахр-1» и блок орбитального перехода «Саман-1» общей массой 300 килограммов, установив новый национальный рекорд.