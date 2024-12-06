6 дек. 2024 г., 13:55
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи прибыл в Багдад

6 дек. 2024 г., 13:55
??????? ID: 85681500
Аракчи прибыл в Багдад

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в продолжение своих региональных поездок, прибыл сегодня в Международный аэропорт Багдада и, как ожидается, сегодня примет участие в трехстороннем заседании министров иностранных дел Ирака и Сирии в Багдаде.

Глава дипломатического ведомства сегодня прибыл в Багдад с официальным визитом для дипломатических консультаций по региональным вопросам, особенно ситуации в Сирии, и развитию двусторонних отношений.

Аракчи должен провести в этой поездке трехстороннее совещание с Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Ирака, и Бассамом Саббагом, главой дипломатического ведомства Сирии, с целью обсуждения последних событий.

Министр иностранных дел нашей страны во время визита в Ирак также обсудит двусторонние отношения и региональные события с высокопоставленными иракскими должностными лицами.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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