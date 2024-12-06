Аракчи прибыл в Багдад

Глава дипломатического ведомства сегодня прибыл в Багдад с официальным визитом для дипломатических консультаций по региональным вопросам, особенно ситуации в Сирии, и развитию двусторонних отношений.

Аракчи должен провести в этой поездке трехстороннее совещание с Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Ирака, и Бассамом Саббагом, главой дипломатического ведомства Сирии, с целью обсуждения последних событий.

Министр иностранных дел нашей страны во время визита в Ирак также обсудит двусторонние отношения и региональные события с высокопоставленными иракскими должностными лицами.