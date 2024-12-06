6 дек. 2024 г., 13:02
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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"Саман-1" успешно вышел на орбиту с помощью ракеты-носителя "Симург"

6 дек. 2024 г., 13:02
??????? ID: 85681448
"Саман-1" успешно вышел на орбиту с помощью ракеты-носителя "Симург"

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Недавно орбитальный блок передачи данных "Саман-1" вместе с двумя другими попутными грузами, включающими кубсат и исследовательскую нагрузку, был запущен ракетой-носителем "Симург" с космодрома Имам Хомейни.

Этот запуск прошел успешно, и орбитальный блок передачи данных был выведен на эллиптическую орбиту с апогеем 410 км и перигеем 300 км.

Ракета-носитель "Симург" является двухступенчатой ракетой на жидком топливе, разработанной и изготовленной Министерством обороны и поддержки Вооруженных сил. На своем восьмом запуске она смогла успешно вывести на орбиту орбитальный блок передачи данных "Саман-1" и два других исследовательских груза общей массой около 300 кг, установив новый национальный рекорд по массе полезной нагрузки.

Орбитальный блок передачи данных " Саман -1" станет важным шагом к выведению спутников на высокие орбиты.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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