5 дек. 2024 г., 17:47
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Новости ID: 85681039
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Последнее заявление командования ВС Сирии о боевой обстановке на фронте Хама

5 дек. 2024 г., 17:47
Новости ID: 85681039
Последнее заявление командования ВС Сирии о боевой обстановке на фронте Хама

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — В своем последнем заявлении командование Вооруженных сил Сирии в четверг сообщило о ситуации с боями и размещением армейских сил и террористических группировок на фронте в городе Хама и его окрестностях.

В заявлении командования ВС Сирии отмечается, что боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери. "В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери", говорится в заявлении.

Сирийская армия также сообщила, что удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил "были передислоцированы за пределы города".

"Чтобы сохранить жизни гражданского населения Хамы и обезопасить его от уличных боев, размещенные там воинские части были передислоцированы за пределы города",  добавили в командовании. 

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