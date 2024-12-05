Последнее заявление командования ВС Сирии о боевой обстановке на фронте Хама

В заявлении командования ВС Сирии отмечается, что боевики террористических формирований смогли проникнуть в несколько кварталов города Хама, несмотря на большие потери. "В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери", говорится в заявлении.

Сирийская армия также сообщила, что удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил "были передислоцированы за пределы города".

"Чтобы сохранить жизни гражданского населения Хамы и обезопасить его от уличных боев, размещенные там воинские части были передислоцированы за пределы города", добавили в командовании.