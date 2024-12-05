ХАМАС: Нетаньяху несет ответственность за убийство десятков израильских заключенных в секторе Газа

"Признание израильской армией своей ответственности за убийство шести заключенных показывает правдивость версии ХАМАС и несостоятельность версии оккупации", говорится в заявлении движения.

В нем отмечается, что убийство больше заключенных оккупационной армией подтверждает провал теории Нетаньяху об их насильственном освобождении.

"Нетаньяху несет прямую ответственность за гибель десятков заключенных из-за провала усилий по прекращению огня. Нет другой альтернативы, кроме прекращения огня, вывода оккупантов и выполнения соглашения об обмене пленными", говорится в документе.