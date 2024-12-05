5 дек. 2024 г., 17:25
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ХАМАС: Нетаньяху несет ответственность за убийство десятков израильских заключенных в секторе Газа

5 дек. 2024 г., 17:25
??????? ID: 85681034
ХАМАС: Нетаньяху несет ответственность за убийство десятков израильских заключенных в секторе Газа

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС назвало признание сионистами убийства шести своих пленников отражением истинной версии этого движения и ложной версии оккупантов, отметив, что Биньямин Нетаньяху несет ответственность за убийство израильских заключенных в секторе Газа.

"Признание израильской армией своей ответственности за убийство шести заключенных показывает правдивость версии ХАМАС и несостоятельность версии оккупации", говорится в заявлении движения.

В нем отмечается, что убийство больше заключенных оккупационной армией подтверждает провал теории Нетаньяху об их насильственном освобождении.

"Нетаньяху несет прямую ответственность за гибель десятков заключенных из-за провала усилий по прекращению огня. Нет другой альтернативы, кроме прекращения огня, вывода оккупантов и выполнения соглашения об обмене пленными", говорится в документе.

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