5 дек. 2024 г., 14:00
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Арагчи подчеркнул поддержку Ирана Сирии в борьбе с террористическими группировками

5 дек. 2024 г., 14:00
Новости ID: 85680896
Арагчи подчеркнул поддержку Ирана Сирии в борьбе с террористическими группировками

Тегеран, 5 декабря, ИРНА – Глава МИД Ирана в телефонном разговоре со своим египетским коллегой изложил результаты переговоров с властями Сирии и Турции, проведенных во время его недавнего визита в Дамаск и Анкару, и подчеркнул неизменную политику Ирана в поддержке правительства, армии и народа Сирии в борьбе с террористическими группировками.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор вечером в среду. В ходе данного разговора они обсудили актуальные события в регионе, уделив особое внимание ситуации в Сирии.

Изложив результаты переговоров с властями Сирии и Турции, проведенных во время своего недавнего визита в Дамаск и Анкару, Арагчи подчеркнул неизменную политику Исламской Республики Иран в поддержке правительства, армии и народа Сирии в борьбе с террористическими группировками.

Глава МИД Ирана, охарактеризовав активизацию террористических группировок в Сирии и их распространение по региону как серьезную угрозу для мира, стабильности и безопасности, подчеркнул важность продолжения усилий и дипломатических консультаций между влиятельными государствами региона для противодействия данной угрозе.

Министр иностранных дел Египта, отметив свои недавние телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, подчеркнул политику своей страны в поддержке суверенитета, территориальной целостности и законных органов Сирии.

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