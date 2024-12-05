Арагчи подчеркнул поддержку Ирана Сирии в борьбе с террористическими группировками

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор вечером в среду. В ходе данного разговора они обсудили актуальные события в регионе, уделив особое внимание ситуации в Сирии.

Изложив результаты переговоров с властями Сирии и Турции, проведенных во время своего недавнего визита в Дамаск и Анкару, Арагчи подчеркнул неизменную политику Исламской Республики Иран в поддержке правительства, армии и народа Сирии в борьбе с террористическими группировками.

Глава МИД Ирана, охарактеризовав активизацию террористических группировок в Сирии и их распространение по региону как серьезную угрозу для мира, стабильности и безопасности, подчеркнул важность продолжения усилий и дипломатических консультаций между влиятельными государствами региона для противодействия данной угрозе.

Министр иностранных дел Египта, отметив свои недавние телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, подчеркнул политику своей страны в поддержке суверенитета, территориальной целостности и законных органов Сирии.