Сирийская армия нанесла удар по террористам в городе Хама

Источники в городе Хама сообщили о крахе террористов в районе "Джебель-Зайн-эль-Абидин" в северном пригороде Хамы в четверг утром, сообщает Al-Mayadeen.

Источники сообщают об отступлении и побеге террористов в результате сокрушительных ударов сирийской армии по их позициям.

По данным источников, террористы попали в засаду сирийской армии и террористы, известные как «Аль-Асаиб аль-Хамра», были разгромлены в районе Джебель-Зайн-эль-Абидина.

"Битва в городе Хама — одно из самых жестоких сражений, которые террористы вели с момента нападения несколько дней назад, в котором они использовали беспилотники и все виды оружия. Несмотря на применение дронов и применение различных видов вооружения, террористы были разгромлены и понесли большие потери", сообщают источники из города Хама.