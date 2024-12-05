5 дек. 2024 г., 13:44
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Новости ID: 85680887
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Сирийская армия нанесла удар по террористам в городе Хама

5 дек. 2024 г., 13:44
Новости ID: 85680887
Сирийская армия нанесла удар по террористам в городе Хама

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — СМИ сообщили о гибели десятков террористов во время засады сирийской армии в Хаме на северо-западе этой страны.

Источники в городе Хама сообщили о крахе террористов в районе "Джебель-Зайн-эль-Абидин" в северном пригороде Хамы в четверг утром, сообщает Al-Mayadeen.

Источники сообщают об отступлении и побеге террористов в результате сокрушительных ударов сирийской армии по их позициям.

По данным источников, террористы попали в засаду сирийской армии и террористы, известные как «Аль-Асаиб аль-Хамра», были разгромлены в районе Джебель-Зайн-эль-Абидина.

"Битва в городе Хама — одно из самых жестоких сражений, которые террористы вели с момента нападения несколько дней назад, в котором они использовали беспилотники и все виды оружия. Несмотря на применение дронов и применение различных видов вооружения, террористы были разгромлены и понесли большие потери", сообщают источники из города Хама.

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