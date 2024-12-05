Десятки палестинцев погибли и получили ранения в результате израильских бомбардировок на юге Газы

Израильские вооруженные силы в среду ночью нанесли удар по жилым домам в районе Шейх-Радван и лагерю беженцев в Аль-Маваси, расположенным на западе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В Управлении гражданской обороны сектора Газа сообщили о бомбардировке жилого дома израильскими истребителями в районе Шейх-Радван в городе Газа, что привело к гибели 10 палестинцев и ранениям более 50 человек.

По данным, усилия спасательных служб по оказанию помощи пострадавшим и поиску тел погибших под завалами разбомбленных и разрушенных домов продолжаются.