5 дек. 2024 г., 12:37
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Десятки палестинцев погибли и получили ранения в результате израильских бомбардировок на юге Газы

5 дек. 2024 г., 12:37
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Десятки палестинцев погибли и получили ранения в результате израильских бомбардировок на юге Газы

Тегеран, 5 декабря, ИРНА – Десятки палестинцев погибли и получили ранения в четыреста двадцать шестой день войны израильского режима против жителей Газы.

Израильские вооруженные силы в среду ночью нанесли удар по жилым домам в районе Шейх-Радван и лагерю беженцев в Аль-Маваси, расположенным на западе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В Управлении гражданской обороны сектора Газа сообщили о бомбардировке жилого дома израильскими истребителями в районе Шейх-Радван в городе Газа, что привело к гибели 10 палестинцев и ранениям более 50 человек.

По данным, усилия спасательных служб по оказанию помощи пострадавшим и поиску тел погибших под завалами разбомбленных и разрушенных домов продолжаются.

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