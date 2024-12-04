4 дек. 2024 г., 20:23
Новости ID: 85680460
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин: Торговля с Ираном растет

4 дек. 2024 г., 20:23
Новости ID: 85680460
Путин: Торговля с Ираном растет

Тегеран, 4 декабря, ИРНА - Президент России сказал, что наши торговые и экономические отношения с Ираном стабильны и надежны, и в этом году мы, несомненно, увидим рост торгового оборота между двумя странами.

Владимир Путин в среду, 4 декабря 2024 года, в своем выступлении на 15-м инвестиционном форуме ВТБ (второй по величине банк России) заявил, что в настоящее время реализуются хорошие проекты в области логистики, энергетики, промышленного и безопасностного сотрудничества между двумя странами.

Президент России, отметив сотрудничество с Ираном в области транспорта, сказал, что Северо-Южный коридор в настоящее время находится в эксплуатации, и объем перевозок через этот коридор постоянно растет.

Он выразил надежду, что всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет подписано во время предстоящего визита президента Исламской Республики Иран в Россию.

Путин, ссылаясь на просьбу Ирана о получении статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, сказал, что Москва приветствует стремление Тегерана к более тесному взаимодействию с этим союзом.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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