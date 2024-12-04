Иран станет центром подготовки Международной федерации ITF на Ближнем Востоке

На встрече с участием Хади Саи, президента Федерации тхэквондо, гранд-мастера Дона Далтона, президента Международной федерации, Мохташеми, представителя Международного союза и секретаря Иранской ассоциации ITF, была обсуждена и развитие этого вида спорта, и в конечном итоге Иран был выбран в качестве учебного центра по этому виду спорта на Ближнем Востоке.

На этом основании было подписано соглашение, согласно которому Иран, как учебный центр Международной федерации ITF, будет проводить все учебные курсы для судейства, тренерства и экзаменов на повышение уровня поясов для стран Ближневосточного региона.